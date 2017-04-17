搭雲霄飛車泡湯成真！ 日本別府7月登場

湯園地的形象廣告。（圖擷自別府市網站）

2017-04-17 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州大分縣別府市去年宣稱要打造「湯～園地」溫泉樂園，推出超狂「溫泉雲霄飛車」，該市今年7月底將兌現承諾，真的要推出一座限定3日的溫泉樂園，讓民眾「邊玩邊泡湯」。

綜合日媒報導，別府市去年推出溫泉樂園的形象影片，當時市長長野恭紘表示，若點閱破百萬就會讓構想成真，結果影片短短3天就達標，今年7月也將讓超狂計畫實現。

該樂園取名為「湯～園地」，日前影片顯示，該樂園將有雲霄飛車「湯列車」、有溫泉浴槽的旋轉木馬、纜車等，全部都被灌滿溫泉，讓遊客邊玩邊泡湯。

別府市網站表示，目前已募得1020萬元台幣捐款，湯樂園將在7月登場，樂園僅開放3天，每天提供3千個入場機會，欲入場民眾可透過電郵等方式申請。

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