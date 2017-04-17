土耳其總統權力大進化 將一路當到2029年！

土耳其總統艾爾段將可一路當到2029年。（法新社）

2017-04-17 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其修憲擴張總統權力公投，以51%對49%票數通過，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的權力被大幅提升，總統任期也被延長至15年，他將可一路當到2029年才會下台。

綜合外電報導，土耳其修憲公投通過，未來將把議會制改為總統制，當中涵蓋18項修正案，包括廢除總理、削弱國會權力、賦予總統起草財政預算案的權力，最令人關注的是艾爾段的任期將可延長到2029年才結束。

艾爾段表示，「順應民意，我們實現史上最重要的改革。」他強調每個都應該尊重土耳其公民的決定，修憲是維持國內穩定必須的改變。此次公投最終結果將在11至12天內公布。

不過反對者認為，此次公投會讓土耳其走向獨裁，也有政治評論者認為，此次公投差距極小，代表民眾在此議題上是分裂的，如此細微的差距無法穩定政局。

目前票數已開出98%，讚成票以51.3%領先，土耳其《CNN》表示，土國首都安卡拉有51.6%不贊成修憲，伊斯坦堡的否決票數也較多，不過海外的土耳其公民有63%投下贊成票。