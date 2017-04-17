| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭母親毆打命危 2歲童宣告不治 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 國際

土耳其總統權力大進化 將一路當到2029年！

土耳其總統艾爾段將可一路當到2029年。（法新社）

2017-04-17  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其修憲擴張總統權力公投，以51%對49%票數通過，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的權力被大幅提升，總統任期也被延長至15年，他將可一路當到2029年才會下台。

綜合外電報導，土耳其修憲公投通過，未來將把議會制改為總統制，當中涵蓋18項修正案，包括廢除總理、削弱國會權力、賦予總統起草財政預算案的權力，最令人關注的是艾爾段的任期將可延長到2029年才結束。

艾爾段表示，「順應民意，我們實現史上最重要的改革。」他強調每個都應該尊重土耳其公民的決定，修憲是維持國內穩定必須的改變。此次公投最終結果將在11至12天內公布。

不過反對者認為，此次公投會讓土耳其走向獨裁，也有政治評論者認為，此次公投差距極小，代表民眾在此議題上是分裂的，如此細微的差距無法穩定政局。

目前票數已開出98%，讚成票以51.3%領先，土耳其《CNN》表示，土國首都安卡拉有51.6%不贊成修憲，伊斯坦堡的否決票數也較多，不過海外的土耳其公民有63%投下贊成票。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修憲公投 土耳其 艾爾段
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：土耳其總統權力大進化 將一路當到2029年！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.