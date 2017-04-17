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沒超賣也不給搭！ 聯航再度撂警趕乘客下機....

2017-04-17  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕聯合航空又發生趕客事件，不過，這次卻不是因為超賣。一對未婚夫妻在星期六下午欲搭乘聯航從美國休士頓到哥斯大黎加舉行結婚典禮，但因機票上的位子被其他乘客佔據，他們見機上還有許多空位便逕行坐下，最後遭聯航請來警察、並且要求他們下機。

未婚夫妻霍爾（Michael Hohl）和麥克斯威爾（Amber Maxwell）表示，他們是最後登機的乘客，由於他們的座位被一名睡著的乘客佔據，他們見機上還有許多空位，並且不想吵醒該名乘客，所以就改坐同為經濟艙的另外兩個位子。不過，空服員指出，他們坐的空位是需要加價的「舒適經濟艙」，並且要求他們回到原來的位子上。

這對未婚夫妻表示，他們遵從空服員指示以後，卻仍然被法警找上，並且被請下飛機。最後，他們配合空警的要求，乖乖下飛機，但內心卻十分困惑。霍爾受訪時說：「他們說，我們不守秩序，對航班造成危險，危及其他乘客安全。」

對此，聯航僅表示，霍爾及麥克斯威爾數度想坐到升等的機位去、不願依照空服員指示。

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  • 這對未婚夫妻星期六下午搭乘聯航準備前往哥斯大黎加舉行婚禮，卻因為機上的座位問題，遭聯航請來空警將他們趕下機。（圖擷取自khou.com）

    這對未婚夫妻星期六下午搭乘聯航準備前往哥斯大黎加舉行婚禮，卻因為機上的座位問題，遭聯航請來空警將他們趕下機。（圖擷取自khou.com）

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