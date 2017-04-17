日本詭異奇景！女孩下半身在空中飄

日本有一具下半身飛在天空中，原來是風箏在搞怪。（圖擷自推特）

2017-04-17 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本推特上最近有一段影片受到熱議，網友遠野真秀在靜岡縣千本濱散步時，赫然發現有個人體在天空飄揚，而且只有下半身，定睛一看才知道原來是有人在放「下半身造型」的風箏。

遠野真秀在推特上表示，當他看到這個場景，整個人就被嚇到無言以對。從影片中可以發現，該風箏是似乎是在模擬穿上短褲、短襪的女孩下半身，兩隻腿還會隨風搖擺。其他網友看到後也紛紛傻眼，有人驚呼「嚇死」、「毛骨悚然」。

還有日本網友認為這可能是什麼潮流或是時尚的風箏作品，也有人要遠野真秀再找找，看能不能在附近發現上半身的風箏。某網友則搞笑地說，從下半身雙腿隨風擺動的狀況來看，這個風箏可能在半空中試圖蛙式游泳。