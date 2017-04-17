全球旅遊安全度排行榜 台灣排名狠甩中國

世界經濟論壇（WEF）發表兩年一度的《旅遊業競爭力報告》，台灣在安全及治安方面，台灣排名第28。圖為鵝鑾鼻台灣八景石碑。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-04-17 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）日前發表兩年一度的《旅遊業競爭力報告》，台灣旅遊競爭力在全球136個國家排名第30，而在安全及治安方面，台灣排名第28、日本排名26、中國排名95。

安全與治安方面由芬蘭拔得頭籌，二至十名分別是阿拉伯聯合大公國、冰島、阿曼、香港、新加坡、挪威、瑞士、盧旺達和卡達，而南韓排名19、日本排名第26、台灣排名第28，中國則排名第95。

最不安全的國家則是哥倫比亞，其他包括查德、蒲隆地、剛果民主共和國、葉門、馬利、奈及利亞、馬拉威、巴基斯坦等國。WEF指出，這項排名的標準在於一個國家對於遊客旅遊安全的保障程度，主要是遊客是否會受到暴力及恐攻有關，所以標準中並未將輕微犯罪考慮在內。