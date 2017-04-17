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朝鮮半島問題 安倍要找普廷聊

2017-04-17  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓問題讓東北亞情勢緊張，日本首相安倍晉三不但再次呼籲北韓不該進一步挑釁外，月底將舉行的日俄元首峰會，他將與俄國總統普廷就朝鮮半島問題交換意見。

《路透》報導，日本首相安倍晉三今日再次呼籲北韓，不要再要進一步採取挑釁行動，並且遵守聯合國決議，放棄核武的研發計劃。安倍還提到難民湧入，或是如何從韓國撤離日本僑民等朝鮮半島潛在危機引發的意外狀況，日本政府正考慮如何應對。

安倍表示，如果撤離人員進入日本後，日本要為此設想了一系列的應對之策，例如實施保護、落地程序、居住設施與管理、篩選哪些人應受到日本的保護。

安倍本月底前將赴俄羅斯參加兩國元首峰會，安倍表示，針對朝鮮半島問題，屆時他將與俄國總統普廷交換意見。

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  • 月底將赴俄訪問的日本首相安倍晉三表示，針對朝鮮半島問題，將與俄國總統普廷交換意見。（歐新社）

    月底將赴俄訪問的日本首相安倍晉三表示，針對朝鮮半島問題，將與俄國總統普廷交換意見。（歐新社）

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