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性工作者懷孕仍接客 揚言做到臨盆一刻

塞巴斯蒂安已懷孕，卻堅持要工作，直到生下胎兒。（圖擷取自推特）

2017-04-17  13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名性工作者懷有70歲男友的骨肉，卻堅持要工作，直到生下胎兒。她希望藉此說明職場女性懷孕，不應該受到歧視。

綜合媒體報導，30歲的性工作者塞巴斯蒂安（Summer Sebastian）在美國內華達州的合法妓院工作，並在攻讀病理學碩士。最近她發現懷有70歲男友骨肉，但她並不打算因為懷孕而停止工作，因為她認為職場女性懷孕也能夠工作，性工作者也是職場女性，不應該受到歧視。

塞巴斯蒂安表示，從懷孕後體重上升9.5公斤，體內的荷爾蒙改變，讓她性慾更強，更喜歡現在的工作。她還認為孕婦是性工作行業內的一項賣點，所以會一直工作到胎兒出生。

塞巴斯蒂安表示，從懷孕後體重上升9.5公斤，體內的荷爾蒙改變，讓她性欲更強，更喜歡現在的工作。（圖擷取自推特）

她希望藉此說明職場女性懷孕，不應該受到歧視。（圖擷取自推特）

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