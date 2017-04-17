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防美韓要斬首金正恩 北韓用這支軍隊上陣
2017-04-17 13:30
北韓為了防範斬首行動，已經成立「特殊作戰軍」應對，並在日前的閱兵典禮中亮相。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕東北亞情勢因北韓問題而持續升溫，傳出美方特種部隊已著手進行「斬首行動」演練，針對北韓領導人金正恩而來，不過北韓為了防範斬首行動，已經成立「特殊作戰軍」應對，並在日前北韓國父金日成冥誕「太陽節」閱兵中亮相。
根據南韓《韓聯社》報導，「特殊作戰軍」在閱兵時，和北韓海軍、空軍、戰略軍（戰略火箭軍）同級，分析認為，北韓軍隊可能將第11軍團擴編、並創立特殊作戰軍。特殊作戰軍在閱兵典禮上，穿戴夜視鏡、墨鏡，臉上塗抹迷彩油膏，服裝與美韓兩國特種部隊差異不大。
南韓分析認為，北韓成立特殊作戰軍是為了應對美韓兩國的「斬首行動」，而北韓藉由閱兵典禮公開新軍種也並非首次，金正恩就曾在2012年4月舉辦的閱兵式中公開戰略火箭軍的存在，並在隔年擴編為「戰略軍」。
特殊作戰軍穿戴夜視鏡、墨鏡，臉上塗抹迷彩油膏，服裝與美韓兩國特種部隊差異不大。（法新社）
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