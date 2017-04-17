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避免暴力逐客 聯航將禁止員工占乘客座位
2017-04-17 13:07
美國聯合航空因暴力逐客事件，正在擬出公司的新政策。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空因暴力逐客事件，正在擬出公司的新政策，不再允許機組人員以替代方式，逼迫飛機上的乘客讓位。
綜合媒體報導，亞裔醫師杜成德（David Dao）因被聯航暴力驅逐出聯航3411航班客機，引起全球關注。聯航在一項聲明中表示，對杜成德醫師誠摯的道歉，並承諾不再允許機組人員逼迫飛機的乘客讓出座位。
聯航先在14日修改公司政策，規定公司職員登機，必須在起飛前1小時進行登記手續。聯航發言人施默連（Maggie Schmerin）說，這是公司改善顧客服務的第一步，新政策希望確保3411航班的事件不會再發生。
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