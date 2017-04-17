戰略容忍時代結束 彭斯：所有選項都擺桌上

美國副總統彭斯今天前往南北韓交界的軍事基地聽取軍官簡報，他重申美國對北韓的戰略容忍已結束。（美聯社）

2017-04-17 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，美國副總統彭斯今天上午前往南北韓交界「非軍事區」（DMZ）的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。有外媒報導指出，彭斯重申美國對北韓的戰略容忍已結束，他還警告北韓不要錯判情勢，美國將會考慮所有選項保護南韓。

綜合外媒報導，彭斯今天在南北韓交界處的軍營慰問官兵，他發表演說指出，美國對北韓的戰略容忍時代已經結束，希望北韓放棄不顧後果的核武發展，因為美國會堅定支持南韓，所有的選項都可以考慮，為的就是確保南韓人民的安全穩定。

彭斯還說到，他的父親曾參與韓戰，和南韓軍隊共同並肩作戰，美韓同盟是可說是永恆不變，且美國一直透過力量來尋求和平，他希望北韓不要誤判美國支持盟友的決心。

昨天北韓進行飛彈試射失敗後，當時才剛抵達南韓烏山空軍基地的彭斯就批評試射飛彈是「挑釁」行為，他將在今天下午會見南韓代總統黃教安，雙方將討論薩德飛彈防禦系統的部署，並呼籲中國解除對南韓的經濟制裁。