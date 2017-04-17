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臉書直播殺人 男子聲稱「復活節屠殺」15人

美國克里夫蘭1名男子在臉書直播殺人影片，當場殺害了路邊一名老人，他還在臉書自稱殺了另外14人，當地警方正全力緝捕中。（圖片截自網路）

2017-04-17  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳臉書直播殺人案件，有外媒報導指出，美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）1名男子於當地時間16日在臉書直播殺人影片，當場殺害了路邊一名老人，他還在臉書自稱殺了另外14人，嫌犯身份疑似為退伍軍人，當地警方正全力緝捕。

綜合外媒報導，37歲的兇嫌史迪芬斯（Steve Stephens）於16日白天一邊開車，一邊開臉書直播，期間他自言自語說「找個人給我殺，就是這老人」，他下車後走向路邊與該名老人攀談，但卻突然拔起手槍並向老人頭部開槍，老翁倒臥血泊當場斃命，史迪芬斯犯案後便開車逃離，目前警方正全力通緝中

當地警方指出，目前已確認被害人為74歲的戈德溫（Robert Godwin），且兇嫌史迪芬斯還在個人臉書上自稱槍殺了15人，且大部份屍體放在一間廢棄的房屋內，他更稱之為「復活節屠殺」，但這些案件尚未獲得警方證實。

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  • 兇嫌拔起手槍並向老人頭部開槍，老翁倒臥血泊當場斃命。（圖片截自網路）

    兇嫌拔起手槍並向老人頭部開槍，老翁倒臥血泊當場斃命。（圖片截自網路）

  • 當地警方指出，兇嫌還在臉書自稱槍殺了15人，且大部份屍體放在一間廢棄的房屋內，他稱之為「復活節屠殺」，但這些案件尚未獲得警方證實。（路透）

    當地警方指出，兇嫌還在臉書自稱槍殺了15人，且大部份屍體放在一間廢棄的房屋內，他稱之為「復活節屠殺」，但這些案件尚未獲得警方證實。（路透）

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