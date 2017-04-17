神功護體？全身被車「輾好輾滿」 女童僅擦傷自行爬起

女童先是遭倒車汽車後輪輾過。（圖擷自《楚天都市報》）

2017-04-17 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕一般人被汽車輾過，沒死應該也受重傷，如果被輾過2次還沒事，那可真的就是奇蹟了。中國湖北重陽縣一名年僅1歲半的女童，竟被一輛汽車輾過2次還沒事，不但可以自行爬起來，送醫檢查後無大礙也只是臉部擦傷，連醫生也感到很驚訝。

據《楚天都市報》報導，這起驚悚的事件發生在本月1日下午2點多，整段過程都被監視器給錄了下來。影片中只見一輛黑色汽車往後方倒車，但車尾卻有一名1歲半的女童在玩耍，瞬間女童就被汽車後輪輾過，汽車不但沒有停止還繼續倒車，前輪也順勢再把女童給碾了一次，女童先後被右邊的後輪及前輪從腳到頭「輾好輾滿」2次，正在旁邊商店門口休息的一名婦人見狀趕緊跑過去想抱起孩子，這時奇蹟發生了，這名女童竟自行爬起來，之後送醫檢查無大礙只有臉部擦傷而已。

遭輾女童的父親表示，肇事司機是朋友兒子，因為車子未安裝倒車攝影機，司機沒看到後方女童才將她輾過。對於女童奇蹟般的沒事，不僅街坊鄰居都認為女童「命大」，連當地腦部外科及骨科醫生也都直呼該名女童「真是命大」，因為雖然小孩的骨頭柔韌性較好，但女童居然能承受汽車這麼重的重量，這在醫學上真的可以稱作是奇蹟了。