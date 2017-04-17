趕赴南北韓非軍事區軍營 美副總統潘斯聽取軍方簡報
2017-04-17 10:27
美國副總統潘斯昨天抵達南韓，今天上午搭乘直升機前往南北韓交界的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，美國副總統潘斯昨天抵達南韓，展開為期10天的亞太訪問，有外媒報導指出，潘斯今天上午搭乘直升機前往南北韓交界「非軍事區」（DMZ）的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。
綜合外媒報導，潘斯今天上午搭直升機前往南北韓交界4公里寬的「非軍事區」，視察「非軍事區」南方4百公尺的聯合國軍事基地「柏尼法斯營」（Camp Bonifas），他到現場聽取軍方簡報並探視駐營美軍官兵。潘斯還致詞說到，他的父親曾參與韓戰，與韓軍共同作戰保衞南韓的自由。
昨天北韓進行飛彈試射失敗後，剛抵達南韓烏山空軍基地的潘斯就批評試射飛彈是「挑釁」行為，他將在今天會見南韓代總統黃教安，雙方將討論薩德飛彈防禦系統的部署，並呼籲中國解除對南韓的經濟制裁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 地表最狂投票姿勢 土耳其「灑鹽」大廚吸引眾人目光
- 土耳其反對黨 要求6成修憲公投選票重計
- 土耳其公投總統擴權 贊成派領先縮小
- 土耳其修憲擴權公投 艾爾段宣布勝出
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 建烏山頭水庫 嘉南大圳 八田讓荒地變良田
- 三大巨擘領軍 展貝多芬新章
- 《謠言終結站》止汗劑會致癌?! 沒有科學實證
- 北港媽祖首日遶境 安奉延11小時
- 中國「裸體貸款」！女大生竟拍「處女膜」抵押借錢
- 教部駐港官員：台灣民主自由 吸引港澳生
- 又一男神死會！神話Eric證實7月娶小12歲女友
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 八田與一銅像遭鋸斷 疑似他們幹的？
- 戴資穎 超級賽5連冠
- MLB》隊友不挺、球迷狂噓 唯有隊長支持羅賓森
- 林明禎撇愛小王力宏 最哈這位人夫
- 〈愛情黨羽〉先生 你的思念破表了
- 世界盃合球錦標賽 台灣隊今爭19歲級冠軍
- 逛街血拼？ 白沙屯媽祖大賣場遶境
- 36F葉子媚昔日波霸今日大媽 豪乳投保800萬成香港第一人
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 「藍媒音樂網」被滅了... 蔡正元怒嗆：廢NCC！
- 傳承戲曲藝術 魏海敏前進校園
- 國光石化停建 中油啟動清算
- 台灣首例 自體臍帶血治腦麻
- 明天起鋒面接近台灣 吳德榮：週末恐有較大雨勢
- 斥糟蹋黨形象 吳敦義：有人做賊喊捉賊
- 〈國際現場〉Uber去年慘賠28億美元
- 自由談》誰砍八田的頭？小孬孬!
- 自由廣場》（澄社評論）改善空汙一定要廢煤
- 婚姻不「性」福 法官判准離
- 南科電壓降後 台積電、聯電小跌震盪
- 中職》林智平開季手感冷 郭嚴文上一軍救火
- 台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難
- 兒藝節三大遊具保留 暑假前開放
- 機捷延伸中壢車站 機電工程卡關
- 〈上班族夜未眠〉工作努力是必須 但也要適時休息
- 自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞
- 自由共和國》林憲同／「汪道涵字條」的阿扁密使事件
- 自由共和國》黃斐新／美國多元在「關鍵華語」
- 東南亞領隊導遊證照班 暨大開訓
- 增太平島戰力擬添雙管20機砲系統 軍方：已在烏坵實彈測試
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：趕赴南北韓非軍事區軍營 美副總統潘斯聽取軍方簡報
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分