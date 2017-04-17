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趕赴南北韓非軍事區軍營 美副總統潘斯聽取軍方簡報

美國副總統潘斯昨天抵達南韓，今天上午搭乘直升機前往南北韓交界的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。（法新社）

2017-04-17  10:27

〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，美國副總統潘斯昨天抵達南韓，展開為期10天的亞太訪問，有外媒報導指出，潘斯今天上午搭乘直升機前往南北韓交界「非軍事區」（DMZ）的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。

綜合外媒報導，潘斯今天上午搭直升機前往南北韓交界4公里寬的「非軍事區」，視察「非軍事區」南方4百公尺的聯合國軍事基地「柏尼法斯營」（Camp Bonifas），他到現場聽取軍方簡報並探視駐營美軍官兵。潘斯還致詞說到，他的父親曾參與韓戰，與韓軍共同作戰保衞南韓的自由。

昨天北韓進行飛彈試射失敗後，剛抵達南韓烏山空軍基地的潘斯就批評試射飛彈是「挑釁」行為，他將在今天會見南韓代總統黃教安，雙方將討論薩德飛彈防禦系統的部署，並呼籲中國解除對南韓的經濟制裁。

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  • 潘斯視察「非軍事區」南方4百公尺的聯合國軍事基地「柏尼法斯營」，他到現場聽取軍方簡報並探視駐營美軍官兵。（路透）

    潘斯視察「非軍事區」南方4百公尺的聯合國軍事基地「柏尼法斯營」，他到現場聽取軍方簡報並探視駐營美軍官兵。（路透）

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