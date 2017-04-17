南韓總統選戰今日開打！ 參選人各顯神通

南韓總統選戰今日開打，共15人登記參選，但只有5名主要候選人受到矚目。（圖擷自《韓國時報》）

2017-04-17 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠遭彈劾下台後，新總統的選戰今日開打，共有15名人士登記參選，出現南韓總統選舉史上最多參選者的狀況，不過最受矚目的只有5名主要參選人，韓媒也多只關注在他們的造勢活動上。

據《韓國時報》報導，這5人包括共同民主黨的文在寅、前執政黨自由韓國黨的洪準杓、國民之黨的安哲秀、正黨的劉承旼、正義黨的沈相奵，她也是5位主要候選人之中唯一的女性。

參選人於今日各顯神通出席活動造勢，例如安哲秀將在中午於仁川港訪問船舶交通服務中心，然後參加紀念活動，以表達他對公共安全的關心。安哲秀之後還要到光州等地巡視，這些地方是他和文在寅的重要戰地，因此安哲秀相當希望能攻下文在寅的票倉。

文在寅的選舉造勢則將在大邱開跑，他會在當地的紀念碑前對1960年參加抗議的先烈致敬。同時，他也會投入世越號陳情運動，和罹難者家屬一起要求政府積極調查背後真相。雖然文在寅一直以來在民意調查上都相當突出，但一直沒辦法繼續增加支持率，而他最大的敵人就是安哲秀。