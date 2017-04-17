南韓總統選戰今日開打！ 參選人各顯神通
2017-04-17 09:42
南韓總統選戰今日開打，共15人登記參選，但只有5名主要候選人受到矚目。（圖擷自《韓國時報》）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠遭彈劾下台後，新總統的選戰今日開打，共有15名人士登記參選，出現南韓總統選舉史上最多參選者的狀況，不過最受矚目的只有5名主要參選人，韓媒也多只關注在他們的造勢活動上。
據《韓國時報》報導，這5人包括共同民主黨的文在寅、前執政黨自由韓國黨的洪準杓、國民之黨的安哲秀、正黨的劉承旼、正義黨的沈相奵，她也是5位主要候選人之中唯一的女性。
參選人於今日各顯神通出席活動造勢，例如安哲秀將在中午於仁川港訪問船舶交通服務中心，然後參加紀念活動，以表達他對公共安全的關心。安哲秀之後還要到光州等地巡視，這些地方是他和文在寅的重要戰地，因此安哲秀相當希望能攻下文在寅的票倉。
文在寅的選舉造勢則將在大邱開跑，他會在當地的紀念碑前對1960年參加抗議的先烈致敬。同時，他也會投入世越號陳情運動，和罹難者家屬一起要求政府積極調查背後真相。雖然文在寅一直以來在民意調查上都相當突出，但一直沒辦法繼續增加支持率，而他最大的敵人就是安哲秀。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈
- 砸50萬改善睡眠 毒舌女星天天仍做惡夢
- 「情侶必去、婚紗必拍」內灣愛情故事館燒毀 浪漫不再
- 【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
- 六輕許可證展延 今可望過關
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 首屆水上摩托車賽 48位中外選手競飆
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 八田與一銅像遭鋸斷 疑似他們幹的？
- 軍方促太平島配備新武器 海巡署：納整體評估
- NBA》老八傳奇？ 公牛險勝東部頭號種子塞爾提克開紅盤
- 課審大會重新分派 新課綱明年上路恐跳票
- MLB》不甩觸擊指示 皇家艾斯科巴敲再見安打 （影音）
- 《食神》味公主自爆曾想輕生 險從25樓跳下去
- 自由廣場》支持校園尿篩 幫助孩子
- 台股開盤上漲13.17點 報9746.10點
- 趙擎走出前妻10年陰影 謝小女友相伴
- 公器私用 消防勘災車竟變送餐車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai preparing progress report
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 「泳后」影片發燒 體育署：歡迎與署長會面
- 張榕容變心了想換XX 網驚：紀佳松會崩潰
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 維納斯的呢喃（4／17～4／23）
- 世界盃合球錦標賽 台灣隊今爭19歲級冠軍
- 自我健康管理達人 全台有41位是百歲人瑞
- 自由廣場》國軍反毒 清泉崗案為指標
- 《橘子新樂園》搖滾台北 鼓鼓飆國語RAP
- 輪圈大廠巧新斥資逾85億元設廠 搶保時捷和雙B訂單
- 瑞士比爾女網賽》逆轉里奧銀牌 小薇雙打封后
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau offers to reward tipsters on poll bribes
- 駁張景森臉書 新北市府批：父子騎驢
- 擺脫黨校 政大要改校歌
- 嘟嘟二軍失7分吞敗 陳琥提前登一軍？
- 恐怖怪鄰偷鑰匙 闖屋拉少婦搶小孩
- 《聲之形》打敗柯南 3周賣破6千萬
- 日月潭違法船屋 10年後又現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南韓總統選戰今日開打！ 參選人各顯神通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分