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菲幼教師不只辣翻 床伴「這裡」竟逾30公分！

菲律賓1名幼教老師貝寇深受學童、家長喜愛。（圖擷取自貝寇的臉書粉專）

2017-04-17  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓1名21歲幼教老師貝寇（Kheny Soliva Berco），具有天使臉孔、火辣身材，也非常有愛心，深受小朋友與家長喜愛，但許多人見了她的「床伴」後，紛紛嚇得屁滾尿流、頻頻大喊「不要不要」。原來她的「床伴」竟是一條逾30公分的蟒蛇，還替牠取名叫達米安（Damian）！

綜合媒體報導，幼教系畢業、剛出社會工作的貝寇，先前曾在聖約翰學院任教職3個月，她表示，會投入幼兒教育，是因為希望小孩子的生命，能有好的開始，即使明知這不是件容易的事，仍心甘情願這麼做，並樂在其中。

報導指出，貝寇除喜愛小朋友，很喜歡動物，不時在臉書分享與蜥蜴、蛇等爬蟲類的合照，她也養了一條蛇，還跟牠睡在同張床上，「也許有些人覺得這很奇怪，但我認為達米安比這世上任何事物可愛百倍！」網友見照表示，貝寇老師燦爛的笑容，融化了我的心；還有人笑稱，「要是我一定天天去接小孩」、「我也要重念小學！」

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  • 貝寇老師的「床伴」是條逾30公分的大蟒蛇。（圖擷取自貝寇的臉書粉專）

    貝寇老師的「床伴」是條逾30公分的大蟒蛇。（圖擷取自貝寇的臉書粉專）

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