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清除街道上口香糖 誰該付費？ 英國陷論戰

口香糖示意圖。（資料照，記者吳亮儀攝）

2017-04-17  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕據調查，英國各地方政府每年約要花6000萬英鎊（約22億多元台幣）來清理街道地面上的口香糖，誰該付費？英國產業及官方都不願掏錢，而陷入辯論大戰。

《BBC中文網》報導，根據調查，英國重要的商業街道，約有95%地上粘著口香糖，全英國更有64%的街道地上有被嚼過的口香糖；而在英國買一粒口香糖花3便士（約1.1元合台幣），清理地上口香糖的費用，每平米約1.5英鎊（約56元台幣）；全英國每年要花約6000萬英鎊（約22億多元台幣）來清理。

面對如此髒污的街道，英國「地方政府協會」掀戰火，指政府「沒有法律義務」清理粘在地上的口香糖污跡，清理這些污跡，是為了當地民眾、企業及遊客，要求口香糖生產廠商掏錢清理。

不過廠商也很強悍指出，英國龍頭企業「雷格利」表示，他們已經花很多錢宣傳，不要亂丟吃過的口香糖，也投資研究如何應對亂丟口香糖的行為。重點就是，不願付費清理。

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