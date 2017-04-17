涉及13項刑事犯罪 朴槿惠今天將被起訴

南韓前總統朴槿惠今天將被起訴。（法新社）

2017-04-17 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓檢察機關將於今天起訴前總統朴槿惠，她被指控犯下13項刑事罪案，包括收取賄賂和回扣、關說等行為。由於新總統的選舉將在5月9日進行，共15名參選者投入的選戰已於今天開打，因此韓國檢調單位力求儘快將朴槿惠起訴。

據《韓聯社》報導，朴槿惠於3月31日因涉嫌賄賂、濫用權力、脅迫和洩露政府機密而被捕，在拘留所被檢調訊問5次。朴槿惠最主要被指控的罪行，是勾結閨密崔順實，強迫大型企業集團捐贈給崔控制的非營利基金會，並從三星收到數百億韓元的賄賂。

朴槿惠在接受訊問時否認相關指控，而除了三星，南韓各大企業如樂天、SK的領導人也都被指控提供賄賂，這些商業鉅子目前也都否認罪行。