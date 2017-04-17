美韓軍演戰車墜橋 坦克指揮官死亡

美韓軍演於15日傳出戰車墜橋，造成該輛戰車的指揮官死亡。（美聯社）

2017-04-17 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國的聯合軍演傳出戰車墜橋意外，造成戰車指揮官死亡，坦克上的駕駛和砲手則沒有受到嚴重的傷害。

據《韓聯社》報導，南韓軍方指出，該輛戰車在前天（15日）中午12時30分左右，在前往集合點的路上，於首爾北部的橋上墜落，韓國軍方拒絕透露死亡官兵的身分，目前仍在調查戰車墜橋的原因。