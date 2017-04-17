當自己停機車？女駕駛停不進車格竟下來「抬」

中國一名女車主在停車場裡停不進車格，與友人試著把車抬正。（圖取自網路）

2017-04-17 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕停車入車格是駕駛人最基本技能，但中國一名女車主卻在停車場裡停不進車格，後來更試著把車抬正，幸虧路人相助才得以停好車。

中媒報導，中國山東一名女子在停車場停車，但嘗試多次仍未能把車停進車位，她心急如焚竟與友人下車，打算將車抬正，想當然車子一動也不動。後來保全也上前幫忙，但眾人仍苦無辦法，幸虧最後出現一名男子協助兩女將車停好。

報導指出，令人傻眼的是，該男幫兩女停好車後，隨即駕駛隔壁停車格的車輛離開，讓女子傻眼。

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