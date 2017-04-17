地表最狂投票姿勢 土耳其「灑鹽」大廚吸引眾人目光
2017-04-17 08:06
土耳其「灑鹽」大廚努斯雷特前往投票所投票，但他竟然在投票所使出獨門絕技「灑鹽手勢」，堪稱地表最帥投票姿勢。 （圖擷自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其廚師努斯雷特（Nusret Gökçe）近來相當火紅，因為日前他上傳一段切肉灑鹽的影片，獨創的「灑鹽手勢」在全球為他贏得成千上萬的粉絲與模仿者。近來他又再度出招，昨天土耳其舉行修憲公投，努斯雷特也前往投票所投票，但他竟然在投票所使出獨門絕技「灑鹽手勢」，堪稱地表最帥投票姿勢。
綜合外媒報導，近日土耳其舉行修憲公投，不少民眾都踴躍前往投票，就連全球火紅的廚師努斯雷特也不例外，但驚人的是，他到了投票所後，竟然使出招牌灑鹽手勢，將放有選票的信封夾在手指與掌心中間，帥氣投進投票箱中，投票所的公職人員則是在他背後看傻了眼。
努斯雷特在土耳其是家喻戶曉的明星廚師，旗下擁有多家餐廳。有別於一般人對「老闆」的印象，廚師出身的他外表很有性格，灑鹽的動作在許多女網友眼中更是非常性感，接連帶動起一股被稱為「SaltBae」的風潮，成了全球眾多網友創作的素材。
完整影片
努斯雷特的「灑鹽手勢」在全球為他贏得成千上萬的粉絲與模仿者。（圖擷自Instagram）
努斯雷特在土耳其是家喻戶曉的明星廚師，旗下擁有多家餐廳。（圖擷自Instagram）
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