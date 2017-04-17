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北韓試射失敗 英前外相：可能被美國網攻故障

北韓近日透過閱兵與飛彈試射示威。（路透）

2017-04-17  07:26

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊繃，北韓昨晨試射飛彈失敗收場，對此美國總統川普並未做出回應，英國前外相芮夫金（Malcolm Rifkind）則說可能是飛彈本身系統出錯，或是美國網攻所致。

《BBC》報導，對於北韓試射飛彈失敗，前外相芮夫金（Malcolm Rifkind）表示飛彈可能因為系統出錯而無法順利試射，但也可能是美方使用網路攻擊所致，因為美方過往曾有多次透過網路攻擊，成功阻礙飛彈試射的紀錄。

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