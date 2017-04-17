美軍好忙 下個月美菲展開聯合軍演！

菲律賓軍方表示，下個月將舉辦與美軍聯合軍演（Balikatan）（法新社）

2017-04-17 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國軍方空襲敘利亞、阿富汗，參與美日韓軍演，下個月又有美菲聯合軍演，菲律賓方面表示，這次軍演將著眼於應對天災以及防範恐怖份子攻擊。

外媒報導，菲律賓軍方表示，下個月將舉辦與美軍聯合軍演（Balikatan），這次為期10天的軍演也是菲律賓總統杜特蒂上任以來的第一次。美菲聯合軍演將著眼於應對天災與反恐，菲律賓方面表示，這次軍演將著重於人道與救援，而非實彈演練。

報導指出，近年美菲聯合軍演內容包括反恐與領土防衛，杜特蒂上台後尋求促進與中國關係，甚至建議取消軍演，如今態度軟化，仍決定重申對美菲關係的承諾。