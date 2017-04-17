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土國修憲公投51.5％過關 艾多根倡議恢復死刑

2017-04-17  06:10

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其修憲擴張總統權力公投，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今宣布贊成陣營得票率51.5，公投過關，艾多根稍早更表示，他可能就恢復死刑進行公投。

艾多根在許貝爾宮殿（Huber Palace）向媒體宣布，「透過人民，我們已實現我國歷史上最重要的改革。」並敦促其他強權國家尊重公投結果。

艾多根在電視演說中提到死刑時，指出：「如果（國會法案）呈交到我面前，我將批准。但若沒有（獲得國會反對黨）支持...，那我們該怎麼做？我們可能再辦一次公投。」

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  • 土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）宣佈修憲公投過關。（歐新社）

    土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）宣佈修憲公投過關。（歐新社）

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