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土耳其反對黨 要求6成修憲公投選票重計

2017-04-17  02:20

〔中央社〕土耳其主要反對黨共和人民黨副主席阿克雄格爾（Erdal Aksunger）今天說，該黨將針對是否同意總統艾爾段擴權的修憲公投中，高達60%投下的選票要求重新計算。

共和人民黨（CHP）稍早表示，這場公投發生有利於政府的「非法行為」。

路透社指出，土耳其高等選舉委員會（High Electoral Board）指出，將把沒有官方戳印的選票判定為有效選票，可列入計票，除非這些選票被證明有詐。

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