土耳其官方通訊社：修憲公投 支持派57％暫領先
2017-04-16 23:49
土耳其今（16）日舉行擴大總統權限的修憲公投，公投已於台灣時間晚間10時結束，土耳其官方通訊社指出，在估計已點算的51%選票中，有57%支持修憲。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其今（16）日舉行擴大總統權限的修憲公投，公投結果將決定土耳其政治制度是維持現行內閣制還是改變為總統制。公投已於台灣時間晚間10時結束，土耳其官方通訊社指出，在估計已點算的51%選票中，有57%支持修憲。
綜合外媒報導，土耳其官方通訊社今日指出，在估計已點算的51%選票中，有57%支持修憲。土耳其修憲公投結果若由贊成派勝出，艾多根將取得總統擴權的法源依據，若由反對派勝出，則將維持現有的議會制度。
土耳其修憲公投已於台灣時間晚間10時結束，當地媒體表示，最快會在台灣時間凌晨4時公布首輪的開票結果。
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