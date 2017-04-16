教宗方濟各復活節文告 祈求上帝為中東帶和平

教宗方濟各祈求上帝為中東帶來和平。（美聯社）

2017-04-16 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天是復活節，教宗方濟各（Pope Francis）在復活節文告上譴責暴虐的政權，並促請終止敘利亞的「恐怖和死亡」，教宗也祈求上帝為中東帶來和平。

綜合報導指出，教宗今天在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（Saint Peter's Basilica）露台宣讀「致全城和全球」（Urbi et Orbi）的復活節文告。他除了為活在戰爭和飢荒中的民眾祈禱外，也特別提到敘利亞。教宗希望耶穌的自我犧牲，能保佑在敘利亞的人道救援工作，也呼籲結束敘利亞的恐怖和死亡。

教宗表示，在目前世界複雜、戲劇化的情勢下，願復活的天主引導所有致力於正義及和平者的腳步。「願神給予各國領導人，防止衝突擴散及停止武器交易所需的勇氣。」

教宗也譴責那些暴虐的政權，並敦促世界領袖防止衝突擴散。