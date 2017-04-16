日本媒體人：美日高官後悔「那時」沒空襲北韓
2017-04-16 23:59
日本媒體人指出，一些日本、美國的前政府官員曾經後悔過，「如果那時空襲朝鮮（北韓）就好了...」，這個「那時」正是指1994年的朝鮮半島危機。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，牽連周邊國家。日本媒體人吉野直也指出，一些日本、美國的前政府官員曾經後悔過，「如果那時空襲朝鮮（北韓）就好了...」，這個「那時」正是指1994年的朝鮮半島危機。
「日經中文網」報導，《日本經濟新聞》政治部次長吉野直也以「對朝政策失去的23年」為題，談論北韓危機。他提到，1993年，前日相宮澤喜一執政末期，北韓向日本海發射蘆洞導彈，到了細川護熙當政時，也證實了北韓進行核開發。
當時，美國柯林頓政府制訂了空襲北韓核設施的計畫，美方要求日本給予協助，例如：在美軍於日本海實施海上封鎖時，日方協助進行排除水雷等。但對於排雷，細川說，「日本在憲法上無法這樣做」，使用日本民用港口和機場也存有限制，讓美國相當失望。
吉野表示，在1994年朝鮮危機中，北韓同意凍結現有核計畫，和美國簽署《朝美核問題框架協議》，躲掉了空襲，但北韓隨後就違背了協議。
吉野說，之後就在北韓發射導彈、核試，聯合國激烈討論制裁、熱情冷卻，然後北韓又核試，反覆循環過了23年。國際社會試圖藉對話外交解決北韓問題的結果是，北韓保有核武器越來越接近現實。他認為，「繼續浪費時間只會讓北韓不斷推進核開發，威脅進一步增加。」
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