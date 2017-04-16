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中國貪官超會斂財 5年能撈1億人民幣

中國媒體統計貪官斂財的速度，發現撈錢最快的官員，平均每年有將近2000萬人民幣的「收入」，5年就能海撈1億人民幣。（法新社）

2017-04-16  23:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體統計貪官斂財的速度，發現撈錢最快的官員平均每年有將近2000萬人民幣（新台幣約8880萬元）的「收入」，大約5年就能海撈1億人民幣（新台幣約4.44億元）。此外，已中箭落馬且涉貪金額破億的中國官員，大多都有10年以上的「撈錢史」。

綜合媒體報導，中國媒體日前統計涉貪金額破億的「大老虎」，發現這些中箭落馬的官員，大多都有10年以上的「撈錢史」，其中，撈錢速度快的人又以中共青海省委書記白恩培、廣東省政協主席朱明國為代表，前者在13年內涉貪2.46億人民幣（新台幣約10.9億元），後者在12年內涉貪2.31億人民幣（新台幣約10.3億元），平均每年都有約1900萬人民幣（新台幣約8436萬元）的「收入」。

統計指出，這些中箭落馬、涉貪金額破億的中國官員，斂財速度慢的，平均每年也都有500萬至600萬人民幣（新台幣約2220萬至2664萬元）的「收入」。此外，還有些「大老虎」除了人民幣，更擁有大批「收藏」，例如已故的中央軍委副主席徐才厚，辦案人員就在他的豪宅內查出1噸多重的現金，以及數量龐大的金銀珠寶、古玩字畫。

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