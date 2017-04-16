南韓總統大選明開跑 15人角逐大位創紀錄
2017-04-16 21:37
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選15、16日進行候選人登記，共有15人登記角逐總統大位，人數之多創下南韓歷史紀錄，正式競選拉票活動將從17日開跑。
綜合韓媒報導，南韓選舉委員會表示，包括共同民主黨的文在寅、國民之黨的安哲秀，共有15人已在2天登記期內登記參加5月9日的總統大選。該參選人數刷新了1960年、2007年的12名候選人紀錄。
根據南韓選舉法規，候選人號碼依據其所屬政黨在國會所佔席次的多寡來排序，文在寅的政黨在國會有119個席次，改名為自由韓國黨的前執政黨有93個席次，安哲秀的國民之黨居第3，有40個席次。
官方訂定的競選拉票活動時間從週一開始，預計本次大選會出現文在寅與安哲秀上演兩強爭霸。據了解，文在寅陣營將分工合作，文在寅本人全力開展遊說介紹政見，選舉辦公室方面則咬住安哲秀各種疑惑進行攻擊。
安哲秀則計劃採取「東北戰略」，將支援勢力拓展至釜山、慶南和首都圈。刺激保守選民的反文在寅情緒，確立自己的優勢。
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