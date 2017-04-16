別想歪！色情網站Pornhub提供女大生76萬獎學金

2017-04-16 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕很多企業都喜歡提供獎學金給有心向學的學生，最近美國一位女學生也收到一筆2.5萬美元（約75萬元新台幣）的高額獎學金，不過值得注意的是，獎學金是由一家色情網站提供。

綜合外媒報導，美國26歲女子娜微芮茲（Natalie Nevarez）目前正在密西根大學博士班修讀神經生物學（neurobiology）。娜微芮茲之前從社群網站上的朋友得知，色情網站「Pornhub」有在提供獎學金，她原本只把它當作玩笑話，不過娜微芮茲在上週三（12）卻真的獲得由「Pornhub」提供的2.5萬美元獎學金。

娜微芮茲是位墨西哥裔移民，她的父母都是只有小學學歷的農民，娜微芮茲每天都要清晨4點起床，事先幫要到田裡工作的父母準備午餐。她過去是靠著聽2Pac的饒舌歌曲來自學英文，還經常擔任媽媽的英文翻譯。娜微芮茲很早就進入大學就讀，在19歲就拿到學士學位，現在她則致力研究毒癮對動物的影響，希望未來的研究結果能協助有毒癮的人康復。

娜微芮茲對於獲得獎學金感到相當開心，她說雖然很多人對這筆錢的來源有所疑慮，但她並不介意，這筆錢真的可以讓她現在的生活品質有很具體的提升。

「Pornhub」的副總裁普萊斯（Corey Price）也對娜微芮茲相當有信心，他相信在科學方面有成就的娜微芮茲未來會試著為社會做出回饋。