印度德里地鐵車站螢幕 驚見活春宮畫面
2017-04-16 23:06
〔即時新聞／綜合報導〕印度德里地鐵拉吉夫廣場（Rajiv Chowk）站的大螢幕，原本是播放廣告用的，但在日前卻意外播出了「色情影片」，路人發現後紛紛拿出手機拍攝，相關畫面在網上流傳，引發爭議。德里地鐵表示，已鎖定3名嫌疑犯，將著手進行調查。
拉吉夫廣場站處於圓形的康諾特廣場（Connaught Place）中央，康諾特廣場所在地為德里市中心的商業區，該站也是德里地鐵最大和最繁忙的車站之一。
《印度時報》報導，這段色情影片在9日的通勤高峰期播出，放了數分鐘，許多通勤族在車站內看到，有人放慢腳步凝視，似乎懷疑自己看錯了，更有人拿出手機錄影，上傳到網路。
德里地鐵表示將展開調查，而從監視器畫面可見，被鎖定為嫌犯的3人，經由手機，把色情影片轉移到這個螢幕播放，目前正在尋找他們的下落。
德里地鐵也說，站內螢幕由民營公司負責營運，由於無線網路未加密，所以其他人可以侵入系統。
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