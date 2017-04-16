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前蘇聯領導人戈巴契夫：新冷戰的徵兆已浮現

2017-04-16  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕前蘇聯領導人戈巴契夫日前接受德國媒體專訪時表示，當前的國際局勢已浮現了開啟「新冷戰」時代的所有徵兆，近年來各大強權間的矛盾和衝突暴增，而媒體的加油添醋往往只會讓局勢更加惡化。

綜合媒體報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）本月14日接受德國媒體《Bild》專訪，戈巴契夫指出，當前的國際局勢已浮現了開啟「新冷戰」時代的所有徵兆，如果不加以預防，強權間的衝突不排除會更加白熱化，「任何事情都有可能發生」。

戈巴契夫表示，現今政治人物和軍事高層的發言，往往把局勢引導到更危急的情況，而媒體經常過度放大單一議題，加油添醋，讓強權間的關係更加惡化，「有些衝突甚至已經開始了，北大西洋公約組織（NATO）的軍隊過去離俄羅斯的軍隊很遠，但他們現在幾乎站成了面對面的狀況」。

戈巴契夫公開呼籲俄羅斯、西方世界應該重新接觸及談判，不要讓多年累積的互信毀於一旦，畢竟沒有人民希望面對再度升高的對峙情勢，他並期望各國領導人都能更冷靜，做出對的選擇。

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  • 前蘇聯領導人戈巴契夫日前表示，當前的國際局勢已浮現了開啟「新冷戰」時代的所有徵兆，他並呼籲俄羅斯、西方世界應該重新接觸及談判。（法新社）

    前蘇聯領導人戈巴契夫日前表示，當前的國際局勢已浮現了開啟「新冷戰」時代的所有徵兆，他並呼籲俄羅斯、西方世界應該重新接觸及談判。（法新社）

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