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​日本醫院超貼心！竟在飲料販賣機上標記這些...

日本一間醫院在院內販賣機標出飲料的糖分。（圖擷自推特）

2017-04-16  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都喜歡喝飲料，但有些飲料卻很甜，一不小心就會將太多糖喝下肚。日本一間醫院為了避免病人攝取太多糖，就在販賣機的飲料上貼出所含糖的分量，讓網友都大讚貼心。

日本網友「@himenya299」之前到醫院探望朋友，結果意外被院內的飲料販賣機所吸引。這間醫院內在販賣機上的飲料瓶身貼上了綠色和黃色的紙條，綠色紙條上所寫的是該飲料的含糖量有幾小湯匙；黃色紙條上寫的則是，該飲料所含的「鉀」元素等於多少根香蕉的含量。

醫院將販賣機內飲料的糖分、鉀含量都公開給病人看的做法引來眾多網友大讚貼心。有網友直言，「這是很好的做法，這才是真正的醫院該做的事。」但也有網友建議醫院，其實可以乾脆別在販賣機擺放飲料。

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  • 這罐奶茶含有8小湯匙的糖分。（圖擷自推特）

    這罐奶茶含有8小湯匙的糖分。（圖擷自推特）

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