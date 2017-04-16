經過投河現場湊熱鬧 驚見死者竟是自己老婆

2017-04-16 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕在中國四川綿陽，前（14）日早晨有位郭姓當地居民經過芙蓉溪仙人橋附近，看見人群聚集便湊上前去，原來是因為有具浮屍，不過湊熱鬧的郭男隨後竟發現，那具浮屍正是自己的胡姓妻子。

根據中國媒體《新浪網》報導，前（14）日早晨7點10分，中國四川綿陽巡特警第二大隊接獲報案電話，表示芙蓉溪仙人橋附近的河裡有具浮屍。警方到場後找到岸邊的紅色花布外套與駝色皮鞋，疑似為死者留下。7點30分消防人員將浮屍打撈上岸，郭男正巧經過，原是要湊上去看熱鬧，沒想到卻目睹了妻子的屍身，最後在兩名警方攙扶下離開現場。

郭男在家裡的兒媳婦隨後撥電話給公公，表示在家中找到一張紙條，上面寫著要兒媳照顧好孫女，並說「我在仙女（人）橋河裡請打110」。

據了解，郭男與胡姓妻子的獨子，今年初因為交通事故不幸身亡，身心狀況便不太好，雖然看了病，但不肯吃藥，郭男以為，妻子是不堪喪子之痛，而投河自盡。目前當地警方正在調查中。

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