反川、挺川加州大亂鬥 至少20人被捕

挺川、反川民眾爆發大規模肢體衝突，警方使用化學噴霧控制現場。（法新社）

2017-04-16 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任至今將近3個月，近來焦點都擺在他對敘利亞、伊斯蘭國與北韓的軍事議題上，但美國國內對他的反對聲浪仍不間斷。美國加州就爆發一起挺川、反川兩派人馬暴力衝突，至少有20人遭警方逮捕。

綜合外媒報導，美國時間週六位於加州柏克萊的一處公園中，川普的反對者與支持者正面碰頭，進而爆發激烈肢體衝突，有人被打到滿臉鮮血，至少有11人受傷掛彩、20人被逮捕，警方表示，等檢視錄影畫面後會再進一步逮捕更多滋事份子。

整起事件的起因，在於美國適逢報稅截止日，但川普從競選以來不願公布自己的稅務資料，數千名群眾遂在全美各地發起示威活動。而位於柏克萊加州公園的抗議活動，同一個地點正好是川普支持者舉辦的「愛國者日」自由演說野餐會。

川普在競選期間，皆以稅務資料仍在統計為由，遲遲沒有對外公布，也打破了數十年來，總統參選人皆會公布稅單的慣例，甚至在面對記者追問時表示，「你知道的，唯一在乎我的稅務資料的人是記者，OK？」、「我選贏了，沒有民眾會在乎這件事。」

挺川、反川民眾爆發大規模肢體衝突。（法新社）

挺川、反川民眾爆發大規模肢體衝突，大批警力到場維持秩序。（法新社）