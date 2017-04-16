愛犬死了怕女友知道 澳洲華裔男假報案稱遇搶匪

2017-04-16 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名29歲華裔男子夏秋實（Qiushi Xia，音譯）因擔心寵物狗「雞蛋」（Egg）死亡的消息被女友發現，竟報案謊稱遭到搶劫，過程中搶匪趁機把「雞蛋」給帶走；之後東窗事發，夏男認罪，他被罰1千澳元（約2萬3千元新台幣），並簽擔保守行為，18個月內不得再犯同一罪行。

根據《每日郵報》報導，夏男在2月9日報案，稱他在公園遇到3名搶匪，他的背包錢包被搶走，寵物狗「雞蛋」也被帶走了，希望警方協助。

警方之後在社群媒體公告此事，還放上「雞蛋」的照片，希望民眾協助找尋。

但夏男在2週後坦承報案內容是在說謊，警方後來也證實，14週大的「雞蛋」已經死亡，死因是窒息。

夏男供稱，他不想讓女友知道「雞蛋」死了，所以才會這樣；據了解，這對情侶之前有養另外一隻哈巴狗「胡椒」（Pepper），但「胡椒」後來因為狗玩具導致窒息死亡。

夏男事後被控假報案，經過調查、審理，法院在13日做出判決，夏男遭罰1千澳元，並簽擔保守行為，18個月內不得再犯同一罪行。