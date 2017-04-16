強國公廁創超冏「紀錄」 1500捲衛生紙7天就沒了

2017-04-16 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都4月展開「廁所革命」改善公廁服務，不談成效，成都人民公園創下了令人尷尬的「紀錄」，7天就消耗掉1500捲廁所衛生紙，連洗手液盒也被偷，廁所鐵製腳踏更被竊走當廢鐵賣。

中國《成都商報》報導，因應「廁所革命」，成都人民公園在園區內的5個公廁共裝設洗手液盒10個、烘乾機10個、擦手紙盒10個、廁所衛生紙盒128個，且每間廁所都有提供衛生紙。但記者走訪發現，園內東門女廁18間廁所內的衛生紙，有一半都是空的。

人民公園黨支部書記馮惠玲表示，這是因為廁所衛生紙的消耗量大大超出預期，8日衛生紙全數裝設後，首批購入的衛生紙在7天內全部消耗完畢。馮惠玲說，遊客浪費和竊盜衛生紙的情況嚴重，觀察發現，南門公廁放入衛生紙後，1個半小時後就全沒了。

不僅衛生紙被偷，公園在5日裝設好所有設施後，隔天，一個洗手液盒就被偷了，接下來一週，發生廁所插閂、腳踏被破壞、竊盜等情況，被抓到的現行犯說，要把鐵製腳踏當廢鐵賣。馮惠玲說，這些行為可能造成每年增加10多萬人民幣（約44萬台幣）的成本。

馮惠玲坦言，若幾個月後浪費和竊盜的情況沒有改善，會考慮放棄在每間廁所提供衛生紙，改在入口處安裝公共衛生紙盒，如果情況仍未改善，可能借鑑北京天壇公園的做法，安裝人臉辨識機。

報導指出，天壇的公廁安裝人臉辨識機後，每次出紙長度為60公分且同一個人隔9分鐘後才能再拿下一次。機器安裝後，用量最大的公廁從每天20捲衛生紙下降到4捲。