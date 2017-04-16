強國公廁創超冏「紀錄」 1500捲衛生紙7天就沒了
2017-04-16 19:36
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都4月展開「廁所革命」改善公廁服務，不談成效，成都人民公園創下了令人尷尬的「紀錄」，7天就消耗掉1500捲廁所衛生紙，連洗手液盒也被偷，廁所鐵製腳踏更被竊走當廢鐵賣。
中國《成都商報》報導，因應「廁所革命」，成都人民公園在園區內的5個公廁共裝設洗手液盒10個、烘乾機10個、擦手紙盒10個、廁所衛生紙盒128個，且每間廁所都有提供衛生紙。但記者走訪發現，園內東門女廁18間廁所內的衛生紙，有一半都是空的。
人民公園黨支部書記馮惠玲表示，這是因為廁所衛生紙的消耗量大大超出預期，8日衛生紙全數裝設後，首批購入的衛生紙在7天內全部消耗完畢。馮惠玲說，遊客浪費和竊盜衛生紙的情況嚴重，觀察發現，南門公廁放入衛生紙後，1個半小時後就全沒了。
不僅衛生紙被偷，公園在5日裝設好所有設施後，隔天，一個洗手液盒就被偷了，接下來一週，發生廁所插閂、腳踏被破壞、竊盜等情況，被抓到的現行犯說，要把鐵製腳踏當廢鐵賣。馮惠玲說，這些行為可能造成每年增加10多萬人民幣（約44萬台幣）的成本。
馮惠玲坦言，若幾個月後浪費和竊盜的情況沒有改善，會考慮放棄在每間廁所提供衛生紙，改在入口處安裝公共衛生紙盒，如果情況仍未改善，可能借鑑北京天壇公園的做法，安裝人臉辨識機。
報導指出，天壇的公廁安裝人臉辨識機後，每次出紙長度為60公分且同一個人隔9分鐘後才能再拿下一次。機器安裝後，用量最大的公廁從每天20捲衛生紙下降到4捲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 北韓是故意試射失敗？ 中國軍事專家：金正恩有智慧
- 「以牙還眼」！鏡片鑲牙縫角膜 失明翁重見光明
- 憂二次韓戰爆發？ 韓國人瘋買小金條
- 驚！澳洲蟒蛇染毒癮 戒毒後恢復正常
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 中職》鄭達鴻身體不適 兄弟視恢復情形調整陣容
- 龍岡米干節不潑水 高僧灑水祈福
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ko denies deal with Eric Chu to win public funds
- 比有機更健康！小暗坑火金姑茶助環境永續
- 世界疊杯賽 4歲娃與夥伴奪金
- 雙北共爭「前瞻」？ 柯：誰跟他有共識
- 北韓拉高東亞緊張局勢 呂秀蓮批：台灣好像還置身事外
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 八田與一雕像遭斷頭 名導演：我很好奇...
- 真心換「賊」情 女子報警逮男友
- 韓職》浩哥看到了！百公斤打者奮力衝三壘（影音）
- 導演曝選角內幕 隋棠這招被封「撒嬌最高境界」
- 不怕薪水減半 護理師轉戰長照站
- NBA》拓荒者利空 王牌中鋒恐無法對決勇士
- MLB》小熊老大好狂！本季首轟直射電視牆（影音）
- APEC電腦鼠走迷宮 龍華科大獲4大獎
- 自由廣場》誰在製造世代對立？
- 不轉診多付錢 民眾不在意
- 基隆西岸高架橋 今下午2點通車
- 小當家「母親味道我知道」真實版 中國男吃烤魚找到親生父母
- 媽祖到賣場血拚？ 原來是出巡
- 上海台辦低調來訪 柯：依對方期望
- 快樂山部落被告 獲輕判緩刑
- （劇透）保羅一直都在！《玩命8》洩布萊恩去向
- 潑水不用去泰國！ 新北5萬人濕身嗨翻天
- 熱帶低壓明天轉北 吳德榮：接近台灣機率低
- 《大力女》上演甜蜜大結局 「狗狗CP」放閃無極限
- 雲林蝙蝠染「麗沙病毒」 全台第2例
- 配合衛武營藝文中心啟用 議員促五甲國宅變身
- 《健康充電站》糖尿病保健講座
- BTOB旼赫問候舊愛被打臉 慘遭公開警告
- 長榮航彩繪機嘉年華 三麗鷗明星助陣
- 草間彌生45名家作品 「耘非凡」展出
- 詐騙集團新招 仿電影橋段環環扣且「看完要燒毀」…
- 中常委醞釀反洪 洪秀柱：這沒什麼
- 網球》謝淑薇VS.辛吉絲 瑞士比爾女雙爭后
- 8塊肌露很大！ 台版《太陽》男主角其實早脫過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強國公廁創超冏「紀錄」 1500捲衛生紙7天就沒了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分