中國說要加強制裁 與北韓貿易額卻增長近40％
2017-04-16 23:59
中國遵循聯合國安理會要求，對北韓進行貿易制裁，全面暫停進口煤礦，但卻在最新貿易資料中顯示，中國家大進口北韓其他礦物及產品用以填補禁止煤礦的貿易缺口。左為中國領導人習近平，右為美國總統川普。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今年2月中因北韓試射飛彈、北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡案，決定執行聯合國安理會在去年11月對北韓的制裁，全年度暫停進口北韓煤炭，雖中國與北韓的煤炭交易量確實驟減51.6%，但因加大進口鐵礦、鋅礦等其他礦物下，兩國貿易竟較去年同期增長了37.4%。
綜合外媒報導，中國海關總署於北京公佈的第一季貿易數據中顯示，中國與北韓在今年第一季的貿易總額較去年同期增長37.4%，中國出口大漲54.5%，進口則成長18.4%。
中國海關部發言人表示，在遵循聯合國安理會要求對北韓的貿易制裁下，2017年前3個月的煤炭進口量比起去年同期下降了51.6%。
然而中國加大進口鐵礦、鋅礦等其他礦物及服裝加工品的做法儼然抵銷了減少煤炭進口的貿易比，光是鐵礦石的進口量，就比去年增長了270%之多。
從數據中得知，雖然中國的確說話算話降低北韓煤炭進口量，但同時也以大量進口其他礦物來填補貿易額，這些北韓從中國所獲得的外匯收入，也可能成為金正恩不斷試核的資金來源。
川普在電視專訪中指出，他在川習會上，已親自告知習近平希望中方能透過嚴厲的貿易制裁箝制北韓行動，迫使北韓放棄開發核武。
雖中國對北韓實際態度與承諾仍有待觀察，但《環球時報》（Global Times）指出，若北韓再次試核，中國不排除將限制北韓的石油出口，長期的石油禁運必定能給北韓代來毀滅性的影響，但至於中國究竟會不會做這個決定，仍有待觀察。
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