局勢緊繃 中國多家旅遊網站下架北韓遊

朝鮮半島局勢緊張，多家中國大型旅遊網站，近日已下架所有的北韓旅遊產品。（路透）

2017-04-16 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，多家中國大型旅遊網站，包括攜程、中國國旅等，近日已將所有的北韓旅遊產品下架。

綜合媒體報導，鑒於朝鮮半島近日緊張情勢升高，中國多家大型旅遊網站，包括攜程、中國國旅、凱撒旅遊、同程旅遊等，近日都已將北韓的旅遊產品下架；有民眾在「攜程」網站上輸入關鍵字「朝鮮」，搜索全部產品，顯示「沒有找到符合條件的相關產品」。

對此，攜程客服表示，2016年年底起公司便陸續下架了北韓旅遊的所有產品，目前具體下架的原因和重新推出的時間都不清楚。中國國旅則表示，北韓的跟團服務一直以來報名的人數都不多，並不存在下架的說法，目前也尚未收到國家旅遊局暫停北韓旅遊服務的通知。