美國8點檔夫妻故事被狂報 英媒打臉：假新聞

《密西西比先驅報》日前報出一則夫妻其實是同卵雙胞胎的8點檔新聞，因話題性十足被多家媒體引用轉報，但卻被英媒調查出根本就是假的。（圖擷自密西西比先驅報官網）

2017-04-16 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕《密西西比先驅報》（Mississippi Herald）日前報導指出，密西西比州傑克森市一對眾所稱羨的夫妻婚後因遲遲無法有小孩，到醫院接受人工受孕檢驗DNA時，竟意外得知雙方是從小離異的同卵雙胞胎，消息一出各大媒體都紛紛見報，但這宛如8點檔的劇情經《mirror online》及其他英國媒體求證後，被揭示為假新聞。

《密西西比先驅報》在當地時間13日，報導了一篇劇情宛如8點檔的新聞，內容指出，一對夫妻到醫院做DNA檢驗準備人工受孕的同時，意外得知雙方竟是自強褓時期就失散的同卵雙胞胎，兩人在大學時期因「過度相似」的熟悉感，進而相互吸引成為情侶最後順利步入禮堂。報導中也提及，殘忍的真相讓這對夫妻不知如何面對未來。

事件一曝光，各大媒體爭相引用，但有讀者認為整起事件很詭異，沒有醫院名字也沒有醫生身分線索，因網友們的柯南般的直覺，有媒體開始意識到狀況不對，便向該新聞展開求證。

《mirror online》指出，他們已與1884年就已成立的《密西西比太陽先驅報》（Mississippi Sun-Herald）聯繫，想說會不會知道對方是誰，但夜間編輯安德森（Kim Anderson）指出，「我們都知道這新聞，而且對方是唯一消息來源，但問題是根本沒有叫做密西西比先驅報的報社」，狠狠打臉傳遞該新聞的同行。

《太陽報》也指出，《密西西比先驅報》除了線上的表單外，完全找不到該公司營運地址、記者的姓名或聯繫方式，且該網站在去年11月才在網上登記註冊，因此合理懷疑該新聞有很大可能是假的。