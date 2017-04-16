手機號碼一堆8！「中國第一號」炒出天價5.2億
2017-04-16 17:42
〔即時新聞／綜合報導〕最貴的手機號碼要多少錢？中媒指出，「中國第一號」：18888888888，在拍賣會場上以1.2億元人民幣（約5.2億台幣）的天價成交。但網友認為，「這個號碼其實不好，很容易按多了或按少了。」
中國《環球網》報導，對中國人來說，連號較多、6和8較多的手機號碼都是搶手貨，「18888888888」更炒出1.2億元人民幣高價，但這只是一個手機號碼的售價，並不包含通話費。
該報查詢發現，該「中國第一號」屬於北京移動，用戶則標記是汕頭市騰國自動話設備有限公司。內文也提到，該手機號碼拍賣所得1.2億人民幣，全部用於慈善機構。
在中國，搶手的手機號碼要價不菲，手機「靚號」的買賣已形成完整的產業鏈，基本售價都已過萬，記者查詢發現，一個4連號的手機號碼，最低也要價1萬7550元人民幣（約7.7萬台幣）。
這種手機「靚號」可分為4類，第1類是連號，第2類是稀有號碼，例如順號或有2組連號，第3類則是與生日或紀念日有關，最後一類是情侶號或兄弟號，是指尾號相連或相似的號碼。
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