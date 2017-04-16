金正恩胞妹「太陽節」曝光 溫婉甜笑跟哥哥差很大
2017-04-16 17:23
金與正跟在哥哥身後，溫柔婉約笑臉盈盈，與親哥哥平日給人的形象差很大。（圖擷自express）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日在平壤舉行國父金日成105歲冥誕，在螢光幕前消失已久的金正恩胞妹金與正也罕見曝光，與內閣總理樸鳳柱、國務委員會副委員長黃炳誓等高級官員一同站上主席台與金正恩互動。
綜合外媒報導，1987年出生的金與正是北韓已故領導人金正日與第三任夫人高英姬的女兒，是金正恩與金正哲同父同母的胞妹。
金與正和哥哥們在1996年前往瑞士讀書，2000年回到韓國後就鮮少有消息曝光，2009年成為北韓勞動黨一員，據消息人士透露，她在2013年起正式成為哥哥金正恩的貼身祕書，包辦一切大小活動，但在2015年因為安排金正恩參加一場活動時，處理失當，造成金正恩遭人群「上下其手」，在這之前金正恩還一度慘遭吉他敲頭，因此傳出金與正不久後就遭親哥革職處分，但在2016年又重新傳出金與正當選勞動黨中央委員的消息。
然而比起哥哥的極端個性與圓滾滾外型，金與正則始終掛著一抹甜笑，給人氣質端莊的形象，然而有北韓內部官員傳出，金正日生前曾直言：「金與正是一個聰明的女兒，如果她是男的，就會把北韓政權交給她」，如今因有哥哥金正恩當靠山，也是他最信任的人之一，在朝權力龐大，被解讀成當今北韓為金氏「兄妹政權」。
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