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「以牙還眼」！鏡片鑲牙縫角膜 失明翁重見光明

澳洲悉尼眼科醫院利用骨齒人工角膜移植技術，成功讓失明16年的病患重見光明。（圖擷自perthnow）

2017-04-16  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲古爾本（Goulburn）一名老翁，16年前因為感染疱疹病毒而導致失明，幸運的是他在悉尼眼科醫院（Sydney Eye Hospital）的革新角膜移植手術，透過自己的「牙齒」成功的迎來光明。

綜合外媒報導，澳洲一名75歲老翁約翰（John Ings），因16年前感染疱疹病毒導致雙眼逐漸失明，直到悉尼眼科醫院透過最新骨齒人工角膜移植技術（Osteo-odonto keratoprosthesis，OOKP），讓他重見光明。

醫療團隊先是取下約翰一顆牙齒，並在上面鑽孔植入塑膠鏡片後，將牙齒縫合在病患臉頰內3個月，待其增生後取得細胞組織與血液供應，再取出將鏡片縫進眼角膜內。

約翰非常滿意手術的成功，並表示在術前他根本看不到任何東西，現在已經不一樣了。該項骨齒人工角膜移植技術在澳洲已獲得2次成功案例。

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  • 患者約翰對這項手術的成功非常滿意。（圖擷自perthnow）

    患者約翰對這項手術的成功非常滿意。（圖擷自perthnow）

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