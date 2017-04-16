川普第一筆收入…是撿資源回收

美國總統川普有鮮為人知的事情，例如他人生第一筆收入是撿拾廢棄玻璃瓶，再拿去資源回收。（美聯社）

2017-04-16 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕由美國國務院管理《ShareAmerica》（連線美國）網站指出，總統川普也有鮮為人知的5件事情，其中一項就是他人生的第一筆收入，是收集玻璃汽水瓶，向經銷商交換幾分錢的回收費用。

據《ShareAmerica》報導，川普曾經透露，他年輕時在父親位於紐約的建築工地上，撿拾廢棄的玻璃瓶並回收，賺進了人生第一筆錢。

第二是川普其實不喜歡握手，因為他是個有潔癖的人，但在競選總統過程中他肯定要跟各界政商名流到處握手，所以他只得克服自己的潔癖。根據估算，川普成為總統後，每年大約要握上6萬5000次手。

第三個事情涉及川普對電影的喜好，他最喜歡的電影是在1941年上映的《大國民》（Citizen Kane），他認為這部描寫報業鉅子凱恩（Charles Foster Kane）的影片，讓他學到財富並不代表一切，因為主角雖然富有卻不幸福。

第四為特勤局保護總統安全時的代號，川普的代稱是Mogul（大亨），川普夫人梅蘭妮亞的代號則是Muse（繆思），川普女兒伊凡卡的代號傳說是Marvel（驚奇）。

第五件鮮為人知的事情，是川普在好萊塢星光大道上，擁有一顆屬於他的星星，因為他在當上美國總統前，於美國境內已相當出名，畢竟他在2007年就開始主持《誰是接班人》這檔真人實境秀節目。（更新時間16:36）