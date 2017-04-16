北韓試射飛彈不意外 白宮顧問：不用花精力回應

北韓今晨再度試射飛彈，美國表示不意外。（美聯社）

2017-04-16 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕為嚇止北韓進行第六次核武試驗及其它挑釁行為，美國航母戰鬥群開拔至朝鮮半島周邊警戒，沒想到北韓依然在今日試射飛彈，但最終失敗收場。美國白宮外交顧問表示，「不需要耗費資源去應對這次的飛彈試射」。

北韓在今晨試射飛彈，但發射幾秒後隨即爆炸，以失敗收場。由於時間正逢美國副總統彭斯訪問南韓之際，宣示意味濃厚。

彭斯訪問團的隨行顧問向記者表示，北韓今天的試射並不讓人意外，「我們不需要耗費資源去處理這件事，我們已經預料到了，因此並不驚訝。」