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北韓是故意試射失敗？ 中國軍事專家：金正恩有智慧

北韓試射導彈失敗，中國軍事專家羅富強認為，金正恩這樣做其實是智慧的展現。（路透資料照）

2017-04-16  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢愈來愈緊張，今晨北韓在咸鏡南道新浦一帶試射導彈，但發射後不到幾秒隨即爆炸，最後以失敗告終。雖然此次試射失敗讓北韓受到嘲笑，但中國軍事專家羅富強卻認為，金正恩這樣做其實是智慧的展現。

據《漢豐網》報導，羅富強表示，美國近來先後轟炸敘利亞、阿富汗，在金正恩看來是種警告，更是一種臨戰訓練和臨戰之前對新型改進升級武器裝備的效能檢驗。因此最近幾天，是金正恩上台以來危機最大的考驗。

「試射是真的，失敗是故意的」。羅富強判斷，如果北韓真進行核爆，美國對其的攻擊就勢在必行，而試射導彈雖然遭美國攻擊的可能性稍小了些，仍有極大風險，可如果兩者都不做，又會讓國際上認為北韓怕了，因此金正恩採取了「試射失敗」的策略，目的在於表達出「我根本不怕，不過是技術問題而已」，所以試射就這樣「失敗」了。

羅富強強調，「我們不得不承認，金正恩雖然年輕，但卻充滿智慧和膽魄。我們研究他、應對他，都不可以掉以輕心」。特別是金正恩這次大舉邀請外媒採訪太陽節，同樣展現出金正恩的政治智慧，因為這些記者猶如「人肉盾牌」，讓美國不敢在太陽節期間進行「斬首行動」。

羅富強也說，北韓還能藉由這些外媒的鏡頭告訴全世界，他們除了有高度發展，更擁有強大的軍事力量，讓其他國家不敢輕舉妄動。

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  • 北韓試射飛彈。（歐新社資料照）

    北韓試射飛彈。（歐新社資料照）

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