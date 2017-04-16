試射飛彈成國際頭條 唯獨北韓人一問三不知

北韓在今晨發射飛彈失敗，多數民眾並不知情。（路透）

2017-04-16 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在今日清晨再度試射飛彈，但發射後不到幾秒隨即爆炸，失敗收場。外界對於北韓此次的試射行動提出多種看法，但北韓國內的民眾反而對試射飛彈一事毫不知情。

由於北韓政府在太陽節期間廣邀全球媒體前來採訪，《路透》便就北韓試射飛彈一事詢問北韓市民，雖然許多民眾拿著北韓國產的智慧型手機拍照，但北韓官媒《朝鮮中央通訊社》顯然沒有提到試射失敗的消息。

一名30歲的公司員工說，他並沒有聽聞有關飛彈試射的消息，但他強調「如果失敗了，那就代表失敗為成功之母。」而被問到是否相信國際媒體的報導時，他表示「不相信」，「因為國際媒體時常說謊，以及用負面訊息來報導北韓。」

另一名37歲的工廠員工則談到，他和妻小很享受太陽節的一系列慶祝活動，同樣沒有聽到有關飛彈試射的消息，「但無論如何，金正恩的決定和命令遲早會成功，所有的市民也會支持他。」