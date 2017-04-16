美國副總統彭斯抵韓 將與韓國代總統會談
2017-04-16 15:30
美國副總統彭斯已經在台灣時間下午2點24分乘專機，抵達韓國烏山空軍基地，展開為期3天的韓國之行。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢愈來愈緊張，今（16日）晨北韓又試射飛彈，美國總統川普派出其副手彭斯前往東北亞訪問，已經在台灣時間今天下午2點24分乘專機，抵達韓國烏山空軍基地，展開為期3天的韓國之行。
根據《韓聯社》報導，美國副總統彭斯於16日下午3時24分許乘專機抵達南韓烏山空軍基地，開啟為期3天的韓國之行，彭斯與其妻女預計首先前往南韓國立首爾顯忠院（Seoul National Cemetery），該處為韓國軍人公墓，彭斯將替這些在韓戰殉職的軍人獻上花圈憑弔，晚上將與駐韓美軍共進復活節晚餐。
這是彭斯首次來到朝鮮半島，其父親愛德華（Edward）曾參與韓戰，並因戰場上表現英勇在1953年4月15日獲頒銅星勳章。
明（17日）下午1點半，彭斯將與韓國代總統黃教安舉行會談，預計下午3點雙方將共同召開記者會，預測將對北韓發出強力警告；彭斯這次亞洲之旅為期10天，除南韓外，還將前往日本、印尼與澳洲等地。
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