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聯航暴力逐客 《辛普森家庭》再度神預言？

荷馬被航警痛打。（圖擷取自YouTube）

2017-04-16  14:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）曾預言川普入主白宮，最近有網友又將過去影片翻出，其中劇情竟巧妙吻合聯合航空的濺血事件。

臉書粉絲團《完全沒有畫面 有檔案 完全沒有畫面》最近放出一張照片，顯示辛普森家庭中的父親「荷馬」被航警痛打，其中荷馬的黃皮膚，更符合聯航濺血事件的亞裔醫師杜成德的膚色，被網友稱是「神預測」。

此片段是在2012年所播出，劇中辛普森一家人搭乘飛機出遊，因荷馬的登機行李過大，已被空服員責備，後來航班延遲，荷馬想上廁所，又被空服員阻止，限制其行動。他先利用廣播抗議航空公司虐待乘客，並在機上大鬧，最後被航警以棍棒毆打。

許多網友表示，劇情實在太像最近的聯航事件，「我合理懷疑辛普森家庭的作者是時空旅行者」、「辛普森是黃種人」、「好可怕，辛普森又再度預言了」、「這動畫製作人一定是未來人」、「新聞看看就好，辛普森才是未來預言家」。

相關影片請見：

荷馬因被限制行動，大鬧飛機。（圖擷取自YouTube）

臉書粉絲團《完全沒有畫面 有檔案 完全沒有畫面》放出照片。（圖擷取自臉書）

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相關關鍵字： 暴力逐客 聯合航空 超賣 辛普森 預言
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