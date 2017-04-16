中國公共建設出大包 高架橋側翻倒塌

中國浙江省杭州市蕭山區的高架橋，在前天（14日）倒塌。（圖擷自《蕭山網》）

2017-04-16 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市蕭山區，於前天（14日）發生高架橋倒塌意外，雖然只造成一名電動機車騎士受傷，但倒塌現場讓人看得觸目驚心，若當時高架橋上有更多車流經過，後果恐不堪設想。

據《蕭山網》報導，14日下午4時左右，在蕭山區工人路高架橋西下側的車道發生側翻，高架橋傾斜到地面上，一名四川籍50歲男性騎士遭受波及，頭部、胸部等有外傷，左側肋骨骨折，送醫後並無生命危險。

事發後當地公安部門立刻封鎖周邊道路，並組成調查團對釐清高架橋倒塌的原因。這座高架橋完工於2009年，至今還不滿8年卻發生倒塌意外。